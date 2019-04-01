Почем валюта в Украине: курсы Нацбанка на 1 апреля

По официальному курсу с начала марта гривня подешевела к доллару на 1,3%.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2720.9103 (29 марта – 2724.8765)

100 EUR – 3056.9427 (29 марта – 3056.7665)

Учитывая установленный официальный курс, с начала марта гривня подешевела к доллару США на 1,3%, но выросла к евро на 0,3%.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,28/27,33 грн/долл., что на 7 копеек ниже закрытия предыдущих торгов.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,62/30,68 грн/евро, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.