Дефицит платежного баланса Украины вырос в 1,6 раза

Сальдо текущего счета сократилось на 22%.

Платежный баланс Украины за январь-февраль 2019 года сведен с дефицитом в размере 316 миллионов долларов, что в 1,6 раза выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте НБУ, сальдо текущего счета за этот период положительное и составило 146 миллионов долларов, но на 22% ниже показателя годом ранее.

Отток по финансовому счету составил 459 миллионов долларов, что на 20% выше оттока годом ранее.

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины за 2018 год, четвертый год подряд, сведен с профицитом, который составил 2,877 миллиарда долларов, или на 12% выше профицита за 2017 год.