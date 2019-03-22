Нацбанк рассказал о возможностях вернуть вклады через Фонд гарантирования

В банках-лидерах по объему имеющихся вкладов покрытие на таком уровне: «ПриватБанк» - 70%, «Альфа-Банк» - 46%, «Укрэксимбанк» - 36%, «Райффайзен Банк Аваль» - 61%, «Укргазбанк» - 53%.

Сумма возможного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц составляет 59% объема действующих вкладов физлиц в банках, или 257,8 млрд грн из 437,4 млрд грн.

Читайте такжеБанковская система Украины обновила исторический максимум по прибыли после 4 лет убытков

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на данные по состоянию на 1 февраля.

Согласно данным НБУ, из 77 работающих банков наибольшая доля покрытия вкладов у банков «Украинский банк реконструкции и развития» (100%), «Ситибанк» (100%), «Форвард» (97%), «Скай Банк» (90%), «А-Банк» (89%).

Наименьшая доля покрытия у банков «Авангард» (3%), «Международный инвестиционный банк» (9%), «Банк 3/4» (11%), «Альтбанк» (13%), «Европромбанк» (15%).

В банках-лидерах по объему имеющихся вкладов физлиц покрытие на таком уровне: «ПриватБанк» - 70%, «Альфа-Банк» - 46%, «Укрэксимбанк» - 36%, «Райффайзен Банк Аваль» - 61%, «Укргазбанк» - 53%.

Банками-лидерами по количеству вкладчиков стали «ПриватБанк» (21,6 млн клиентов), «Райффайзен Банк Аваль» (2,4 млн клиентов), «УкрСиббанк» (2,1 млн клиентов, покрытие 58%), «Альфа-Банк» (1,9 млн клиентов), ПУМБ (1,8 млн клиентов, покрытие 47%).

Данные «Ощадбанка» не приводятся, поскольку, согласно действующему законодательству, 100% вкладов в этом банке гарантируются государством.

По информации Фонда гарантирования вкладов физлиц, за февраль сумма вкладов физлиц в 77 банках-участниках Фонда выросла до 438,2 млрд грн, и 98,4% вкладов физлиц полностью покрываются гарантиями.

Также в Фонде напомнили, что на 1 марта общая сумма аккумулированных Фондом средств составила 13,9 млрд грн.

Справка УНИАН. Объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2018 году сократился на 0,1% - до 14,339 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в 1999 году и является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов и выведения неплатежеспособных банков с рынка.

С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.