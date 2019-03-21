Маркарова высоко оценила шансы Украины получить 500 миллионов евро от ЕС

Министр финансов подчеркнула, что предстоящие выборы в Украине ни на секунду не останавливают ежедневную работу команды.

Руководители Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента высоко оценили прогресс в выполнении Украиной программы для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на 500 млн евро.

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Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова на своей странице в соцсети Facebook, ссылаясь на итоги встречи украинской делегации во главе с президентом Петром Порошенко с европейскими коллегами в Брюсселе.

«Европейские коллеги высоко оценили прогресс по выполнению программы, необходимой для второго транша макрофинансовои помощи, а также подтвердили готовность оказывать инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья», - написала Маркарова.

Она подчеркнула, что предстоящие выборы в Украине ни на секунду не останавливают ежедневную работу команды.

Как сообщал УНИАН, Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро.

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

15 марта в Минфине сообщили, что в Украине работает оценочная миссия Евросоюза по вопросу предоставления нашей стране второго транша макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро, прогнозируя получение этих средств не ранее апреля.