Документ закладывает фундамент для производства, использования биометана, а также его экспорта в страны Евросоюза.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о развитии производства биометана.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

"Закон № 1820-IX закладывает фундамент для производства, использования биометана, а также его экспорта в страны ЕС", - говорится в сообщении.

Для этого предполагается: соответствующая терминология; возможность верификации очищенного биогаза (биометана), физико-химические характеристики которого должны отвечать требованиям нормативно правовых актов на природный газ; выдача гарантии происхождения на объем производимого биометана; введение реестра производства и потребления биометана.

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Отмечается, что разработка реестра производства и использования биометана и сотрудничество с подобными реестрами стран ЕС является потенциальной возможностью продажи другим странам биометана, подтвержденного гарантией происхождения.

"Во исполнение закона Госэнергоэффективности уже работает над разработкой порядка функционирования реестра биометана", - добавили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон, необходимый для развития рынка биодизеля, 21 октября.

Для этого были внесены изменения в закон "Об альтернативных видах топлива", поскольку возникла необходимость определить термин "биометан" и установить законодательные основы для создания и функционирования его реестра в Украине.

Автор: Тамара Отовская