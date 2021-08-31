Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере".

Соответствующий указ №452/2021 от 28 августа опубликован на официальном портале президента Украины и вступает в силу со дня его опубликования.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", - говорится в указе.

Согласно решению СНБО, до конца октября правительство должно утвердить план мероприятий по стимулированию развития отечественной нефтеперерабатывающей отрасли.

В частности Кабинету министров Украины до 31 октября 2021 года поручено:

- принять меры по усилению государственного контроля за безопасностью и качеством нефтепродуктов, используемых в Украине;

- утвердить планы мероприятий по стимулированию развития отечественной нефтеперерабатывающей отрасли, обеспечению использования на территории Украины качественных нефтепродуктов.

Напомним, что в соответствии со стратегией энергетической безопасности, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 4 августа 2021 г. № 907-Р импортозависимость в поставке нефтепродуктов признана одной из угроз энергетической безопасности Украины.

"Украина стала на 85 процентов зависимой от импорта нефтепродуктов. При этом доля нефтепродуктов, произведенных в Российской Федерации или из российского сырья (прежде всего в Республике Беларусь), в структуре импорта превышает 80 процентов. Украина в 2020 году импортировала нефтепродуктов из Российской Федерации и Республики Беларусь на сумму более 2,4 млрд. США. Неудовлетворительный уровень диверсификации источников и маршрутов поставки и отсутствие созданной системы запасов нефтепродуктов делает Украину уязвимой в случае целенаправленного прекращения поставок нефтепродуктов" - говорится в правительственном документе.

Автор: Иван Божко