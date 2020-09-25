Также он сообщил, что участие компании в созданном в Украине Глобальном центре взаимодействия в киберпространстве позволяет компании иметь лучшую картину киберситуации в Украине и мире.

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что компания ежедневно подвергается около 800 атакам в киберпространстве, с которыми ей пока удается справляться.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на онлайн-конференции онлайн-конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности".

"Нафтогаз" является объектом 800 атак в киберпространстве ежедневно. Пока что нам удавалось эффективно с ними справляться", - сказал он.

Коболев подчеркнул, что участие компании в созданном в Украине Глобальном центре взаимодействия в киберпространстве позволяет компании лучше понимать киберситуацию в Украине и мире.

Также Коболев призвал госорганы и госпредприятия присоединяться к работе этого центра, чтобы выстроить интегрированную систему кибербезопасности страны.

Защита данных в "Нафтогазе"

По его словам, сегодня "Нафтогаз Украины" уделяет особое внимание защите персональных данных.

"Очень важным для компании является новое направление нашего бизнеса – розничная продажа газа. Это означает, что мы, как компания, будем иметь доступ и сохранять большой массив персональных данных потребителей газа в Украине, как минимум, а в будущем, возможно, и за границей. Защита этих данных является критически важной", - сказал он.

Что этому предшествовало

Сегодня, 25 сентября, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине за последние 5 лет количество киберпреступлений увеличилось в два с половиной раза.

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Автор: Павел Степанец