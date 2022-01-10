По состоянию на 9 января текущего года в подземных хранилищах Украины хранилось 12,95 млрд кубометров газа. По сравнению с аналогичной датой прошлого года, запас газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) уменьшился более чем на 10 млрд кубометров, то есть более чем на 40%.

Об этом сообщается на сайте АО "Укртрансгаз".

В частности, на сайте компании указано, что по состоянию на 9 января 2021 года в ПХГ хранилось 23 млрд кубометров газа, а на 9 января 2020 года – более 18 млрд кубометров.

По данным "Укртрансгаза", закачка газа в ПХГ была прекращена 3 октября прошлого года. Всего за 2021 год было закачано около 3,6 млрд кубометров, что на 72% меньше, чем в прошлом году. Весь объем газа, закачанный в хранилища в прошлом году, Украина использовала за первые два месяца нынешнего отопительного сезона. Только за 9 дней текущего года из хранилищ было отобрано более 576 млн кубометров.

Наибольшие объемы отбора газа были зафиксированы за последнюю неделю 2021 года, как правило, они превышали 100 млн кубометров ежесуточно. 23 декабря 2021 года, когда среднесуточная температура приблизилась к минус 10 °C, из хранилищ было отобрано почти 114 млн кубов. Технические возможности ПХГ позволяют отбирать ежесуточно до 1% газа от всего объема запасов.

При падении температуры ниже минус 15°C, потребление газа может превысить 180 млн кубометров в сутки. Если такие морозы продержатся несколько суток, суточные дефициты в объеме до 40 млн кубометров станут для государства серьезной проблемой.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что стране хватит угля и газа на отопительный сезон.

При этом аналитики одного из крупнейших газовых трейдеров в Украине спрогнозировали, что, если нынешние зима-весна по внешним температурам не будут отличаться от прошлогодних, Украине в этом году не хватит для покрытия потребностей около 3,6 млрд кубометров газа.