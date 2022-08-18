Крайне важно не дать РФ возможности обходить санкции при помощи других стран, отмечает украинский бизнесмен.

Западу заявляют о необходимости усиления санкционного давления на РФ и введения полного энергетического эмбарго против страны-агрессора.

На этом настаивает украинский бизнесмен Ринат Ахметов, сообщает польское издание Wiadomości.

Он отметил, что РФ не ожидала такой решительности Запада по введению санкций, поэтому санкционное давление необходимо постоянно увеличивать.

"Ключевое - полное энергетическое эмбарго против России, что сделает Запад сильнее и лишит РФ возможности использовать западные деньги для финансирования своей военной машины", - сказал бизнесмен.

По его словам, также крайне важно не дать РФ возможности обходить санкции при помощи других стран. Также он подчеркнул, что эффект от санкций уже есть. А в долгосрочной перспективе экономика России понесет огромные потери, но лишь при условии усиления санкционного давления.

Напомним, в марте 2022 года украинские компании ДТЭК, "Нафтогаз" и "Укрэнерго" инициировали проект #StopBloodyEnergy с целью убедить западные корпорации прекратить сотрудничество с РФ в энергетической сфере.