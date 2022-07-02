Объемы украинского экспорта во втором квартале 2022 года составили 8,782 млрд долларов, что на 45,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украина в июне сократила экспорт железной руды на 23% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,75 млн тонн против 2,27 млн тонн в мае 2022 года.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года экспорт железной руды из Украины сократился в 2,45 раза.

В целом, по данным Качки, в первом полугодии этого года экспорт из Украины сократился на 23,7% по сравнению с первым полугодием 2021 года и составил 22,8 млрд долл.

В частности, во втором квартале 2022 года объемы украинского экспорта составили 8,782 млрд долларов, что на 37,4% меньше, чем в первом квартале 2022 года, и на 45,8% меньше, чем во втором квартале 2021 года.

Согласно сообщению, в физических объемах сокращение квартального экспорта составило 55,6%.

По словам замминистра, главной причиной сокращения украинского экспорта стала блокировка украинских портов.

"Очевидно, что главная причина сокращений – блокировка портов. Сокращение перевозок морским транспортом во втором квартале по сравнению с первым составило 86,5% (минус 21,6 млн тонн)", - написал Качка.

Замминистра добавил, что географически украинский экспорт полностью ориентирован на страны ЕС.

"78% нашего экспорта во 2-м квартале 2022 года приходилось на ЕС. Общая стоимость экспорта в страны ЕС во 2 квартале составила 6,86 млрд долл., что на 6,4% больше, чем во 2 квартале прошлого года", - отметил Качка.

В то же время торговля Украины с другими государствами мира сократилась на 80% во 2 квартале 2022 года по сравнению с 2 кварталом 2021 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам прошлого года Украина сократила экспорт железной руды на 4,2% по сравнению с 2020 годом – до 44,5 млн тонн. В денежном выражении показатель вырос на 62,8% – до 6,9 млрд долл.

С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины отечественные металлургические компании значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов. В связи с этим украинские компании начали поиск новых логистических маршрутов.

Так, в мае румынский портовый оператор Comvex завершил погрузку около 35 тыс. тонн украинской железной руды в черноморском порту Констанца.

Кроме того, Румыния планирует начать ремонт железной дороги, ведущей от портового города Галац до молдавской границы, которая объединит порт Рени на юге Одесской области с остальными дунайскими портами. Эта железнодорожная линия позволит перевозить товары в Украину и из Украины через Молдову и порт Галац.

Как отмечал министр инфраструктуры Александр Кубраков, тарифы на железнодорожные перевозки "Укрзализныци" выросли на 70%.