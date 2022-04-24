В этом проекте Shell принадлежит 27,5 % минус 1 акция.

Нефтегазовая компания Shell уходит из своего крупнейшего СПГ-проекта в Российской Федерации "Сахалин-2". Корпорация ведет переговоры о продажи своей доли компаниям из Китая.

Об этом пишет Financial Times.

Руководство Shell пытается компенсировать потери из-за временной остановки работы в России. Администрация компании ведет переговоры с китайскими Cnooc, CNPC и Sinopec, чтобы продать свою долю в проекте "Сахалин-2", а это 27,5%.

В свою очередь китайские компании согласны на сделку при условии, если им предоставят значительную скидку. Таким образом, Shell может понести большие потери, но других покупателей нет.

Справка УНИАН. Нефтегазовый проект "Сахалин-2" реализуется на острове Сахалин на условиях раздела продукции. Таким образом, 60% газа предназначалось Японии. Контрольный пакет акций принадлежит российской компании "Газпром". Кроме того, в проекте задействованы такие компании как Shell, Mitsui и Mitsubishi. В 2018 году доля сахалинского СПГ, производство которого составило 11,41 миллиона тонн, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по оценке "Сахалин Энерджи", достигла 4,8%, на мировом рынке — 3,6%.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале марта компания Shell объявила о намерении поэтапно выйти из всех российских углеводородных проектов.

Вместе с тем Bloomberg 9 апреля сообщило, что Shell, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать используя схему так называемого "смешения товара".

За две недели апреля нефтяная промышленность Российской Федерации потеряла 7,4% ежедневной добычи. По прогнозам, добыча ключевого экспортного товара РФ будет только падать.

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