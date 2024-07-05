Высокая стоимость импортной электроэнергии приводит к существенному росту расходов украинской промышленности. А установленное правительством требование импортировать 80% от общего объема потребления э/э во избежание плановых отключений ставит производство на грань убыточности, отметили участники рабочего совещания по проблематике импорта электроэнергии промышленными предприятиями на базе Федерации работодателей Украины, состоявшегося 4 июля в Киеве, пишет uaprom.info.

По словам исполнительного директора Ferrexpo plc. Ярославны Блонской, группа, специализирующаяся на производстве железорудных окатышей и экспортирующая 100% своей продукции на мировые рынки, сразу почувствовала негативное влияние от решения правительства увеличить требование по обязательному импорту электроэнергии с 50% до 80% от общего объема потребления. Правительство внесло изменения в соответствующее постановление в конце мая текущего года.

"Это решение совпало с самым слабым периодом в добывающей отрасли. Третий квартал, как правило, наиболее негативный для нас с точки зрения цен, себестоимости и других факторов. На сегодня при падении цен на нашу продукцию в мире и увеличении стоимости электроэнергии и как следствие себестоимости нашей продукции мы попадаем в такую ситуацию, когда мы вынуждены задуматься об остановке производства. Я думаю, что все компании отрасли анализируют этот вопрос", - отметила она.

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Блонская отметила, что предварительных консультаций с бизнесом по изменению условий импорта э/э не проводилось и обратила внимание на необходимость оценки влияния таких решений на экономику страны.

"Эффект от снижения уплаты налогов, отчислений в адрес Укрзализныци, портовых сборов и других платежей следует проанализировать и вывести соотношение эффекта, который мы получили от обязательства закупать 80% импортной э/э, и положения ГМК и того, что государство недополучит", - отметила она.

В свою очередь Максим Журавлев, директор департамента закупок стратегического сырья и энергоресурсов Группы Метинвест отметил, что себестоимость металлургической продукции является одним из ключевых факторов, которые сейчас позволяют компании удерживать позиции на мировых рынках, поэтому она достаточно чувствительна к любым изменениям, влияющим на стоимость производства. До последнего времени доля электроэнергии в себестоимости продукции Метинвеста составляла до 40%, однако с повышением нормы импорта она резко возросла. "Сейчас по цифрам я вижу, что наше производство, к сожалению, становится убыточным. И если сейчас мы продолжаем производить продукцию благодаря тому, что пытаемся перебрасывать усилия на ремонтные работы и другие процессы внутри компании, но производить продукцию с минусовым значением, мы все понимаем, невозможно. К сожалению, это (повышение нормы импорта э/э - ред.) будет приводить к уменьшению производства", - отметил он.

О снижении способности конкурировать с другими игроками на международных рынках из-за значительного роста затрат на э/э также сообщил Василий Гончарук, директор "Днепросталь-Энерго", входящей в группу Интерпайп.

"Мы готовы работать и заводить какой-то импорт в страну, понимая сложную ситуацию в энергетике. Однако при требованиях 80% это для нас чрезвычайно трудно. Вопрос целесообразности работы бизнеса с таким существенным ростом себестоимости, цены электроэнергии является критическим", - отметил он.

По итогам совещания бизнес обратился к правительству с предложением рассмотреть вопрос о снижении требования по объемам обязательного импорта до 50% от потребления. Присутствовавший на совещании исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Власенко отметил, что вернуться к обсуждению этой инициативы власть сможет, когда ситуация с дефицитом э/э в стране улучшится и будут выполнены соответствующие восстановительные работы.

Также прозвучало предложение обеспечить возможность бронирования долгосрочного доступа к межгосударственному пересечению, на месяц и более, чтобы снизить стоимость импортируемого энергоресурса. По словам члена правления Укрэнерго Андрея Немировского, решение этого вопроса лежит в бюрократической плоскости и в значительной степени зависит от действий соседних стран, которые импортируют э/э в Украину. Он добавил, что сейчас была достигнута договоренность с Польшей, Венгрией и Словакией о начале разработки соответствующих правил и адаптации программного обеспечения для предоставления долгосрочного доступа к пересечению без согласия системных операторов этих стран на проведение таких действий. "Это определенный сдвиг, потому что раньше они отказывали действовать без согласия. Порадовать датами я не могу, но могу заверить, что работа в этом направлении ведется", - добавил он.