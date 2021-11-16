Российский газопровод несет угрозу безопасности поставок газа в Украину

Запуск российского газопровода "Северный поток-2" приведет к тому, что пять городов Украины могут остаться без газа. В результате это негативно скажется на способности импортировать "голубое топливо" из Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины в Facebook.

В компании указали, что газопровод несет прямую угрозу поставкам газа в Украину.

"Каждый запуск газопровода Газпрома в обход Украины уменьшал использование украинской ГТС для транзита. Есть значительный риск, что запуск Северного потока-2 приведет к аналогичным последствиям и украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объемы российского газа. В результате пять городов на украинско-российской границе сразу потеряют газоснабжение", - говорится в сообщении

Читайте такжеГермания приостановила сертификацию "Северного потока-2"При этом указано, что Украина потеряет виртуальный реверс, обеспечивший в текущем году почти 90% импорта газа в Украину.

"Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа", - отметил Оператор ГТС.

В этом случае Оператор будет вынужден заниматься обслуживанием исключительно внутренних маршрутов.

Что нужно знать о"Северном потоке-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства газопровода"Северный поток-2". Его запустят после сертификации, как прогнозируют, в начале 2022 года.

Автор: Анастасия Горбачева