Подключение первого пилотного проекта к сети должно состояться до марта 2029 года.

НАЭК "Энергоатом" и американская компания Holtec International заключили соглашение о строительстве до 20 атомных энергоблоков с малыми модульными реакторами SMR-160 в Украине.

Как сообщает "Энергоатом", соглашение о сотрудничестве в развертывании ММР было подписано 21 апреля в Киеве президентом ГП НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и президентом и исполнительным директором Holtec International Доктором Крисом Сингхом.

По словам Котина, строительство ММР позволит заменить разрушенные теплоэнергетические мощности, уничтоженные в результате российской агрессии, и достичь целей декарбонизации.

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Подключение первого пилотного проекта к сети должно состояться до марта 2029 года.

Модульные реакторы в Украине

Малые модульные реакторы - это реакторы небольшой мощности, до 300 МВт против 950 МВт на АЭС. Если традиционный реактор занимает площадь около 400 тыс. кв. м, то ММР – 40 тыс. кв. м. Реакторы состоят из модулей, которые могут изготавливаться на заводах и собираться в месте их расположения.

В ноябре 2022 год стало известно о том, что Украина и США построят малый модульный реактор.

В феврале стало известно, что НАЭК "Энергоатом" рассматривает возможность размещения площадок для малых модульных реакторов вблизи Славутича.

21 марта 2023 года сообщалось о том, что НАЭК "Энергоатом" и британская компания Rolls-Royce SMR будут работать над поиском будущих возможностей развертывания малых модульных реакторов (ММР) Rolls-Royce SMR в Украине.

9 апреля 2023 года заместитель министра энергетики Ярослав Демченков заявил о том, что Украина и США готовят программу сотрудничества по развитию украинского энергосектора, которая предусматривает сотрудничество в развитии систем передачи электроэнергии и строительства в Украине малых модульных реакторов.

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