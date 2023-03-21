"Энергоатом" и британская Rolls-Royce SMR будут работать над развертыванием малых модульных реакторов в Украине.

НАЭК "Энергоатом" и британская компания Rolls-Royce SMR будут работать над поиском будущих возможностей развертывания малых модульных реакторов (ММР) Rolls-Royce SMR в Украине.

Как сообщает пресс-служба "Энергоатома", соответствующий меморандум компании подписали 20 марта.

"Согласно меморандуму Rolls-Royce SMR обязуется поддерживать восстановление Украины путем развертывание электростанции с заводским малым модульным реактором (SMR), которая будет способна генерировать такой объем безуглеродной электроэнергии, которого будет хватать для питания миллиона домов в течение более 60 лет", - говорится в сообщении.

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Как отметил генеральный директор Rolls-Royce SMR Том Самсон, правительство Великобритании поддерживает Украину и ее граждан.

"Благодаря собственным британским ядерным технологиям мы потенциально можем помочь народу Украины быстро отстроиться и восстановить энергетическую безопасность и независимость", - заявил Самсон.

Президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в свою очередь отметил, что Украина продолжает курс на энергетическую независимость, которую невозможно представить без передовых атомных технологий.

"Сотрудничество "Энергоатома" и Rolls-Royce SMR вышло на новый уровень. Сегодня мы подписали соглашение, которое даст Украине не только начать качественное послевоенное восстановление энергетической инфраструктуры, но и стать в мире одной из первых стран, которая привлекает перспективные технологии малых модульных реакторов для этого", - подчеркнул Котин.

Война в Украине и модульные реакторы

Малые модульные реакторы - это новая технология, развивающаяся во всем мире. Малыми их называют из-за относительно небольшой мощности, до 300 МВт против 950 МВт на АЭС, и размеры. Если традиционный реактор занимает площадь около 400 тыс. кв м, то ММР – 40 тыс. кв м.

Еще одно отличие - они состоят из модулей, которые могут изготавливаться на заводах и собираться в месте их расположения.

В ноябре 2022 год стало известно о том, что Украина и США построят малый модульный реактор.

В феврале стало известно, что НАЭК "Энергоатом" рассматривает возможность размещения площадок для малых модульных реакторов вблизи Славутича.

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