Украина и США работают над новой программой сотрудничества по безуглеродности и устойчивости энергосектора Украины.

Украина и США готовят программу сотрудничества по развитию украинского энергосектора, которая предусматриввает сотрудничество в развитии систем передачи электроэнергии и строительства в Украине малых модульных реакторов.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, энергетические ведомства двух стран работают над новой программой сотрудничества по безуглеродности и устойчивости энергосектора Украины.

"Украина стремится к более широкому использованию углеродно-нейтральных источников энергии, чтобы в будущем постепенно отказаться от угля в производстве электроэнергии, а также уменьшать потребление природного газа, полагаясь только на собственную добычу и производство биогаза", - заявил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков.

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Новые реакторы в Украине

Малые модульные реакторы - это новая технология, развивающаяся во всем мире. Малыми их называют из-за относительно небольшой мощности, до 300 МВт против 950 МВт на АЭС, и размеры. Если традиционный реактор занимает площадь около 400 тыс. кв м, то ММР – 40 тыс. кв м. Реакторы состоят из модулей, которые могут изготавливаться на заводах и собираться в месте их расположения.

В ноябре 2022 год стало известно о том, что Украина и США построят малый модульный реактор.

В феврале стало известно, что НАЭК "Энергоатом" рассматривает возможность размещения площадок для малых модульных реакторов вблизи Славутича.

21 марта 2023 года сообщалось о том, чтто НАЭК "Энергоатом" и британская компания Rolls-Royce SMR будут работать над поиском будущих возможностей развертывания малых модульных реакторов (ММР) Rolls-Royce SMR в Украине. Согласно меморандуму Rolls-Royce SMR обязуется поддерживать восстановление Украины путем развертывание электростанции с заводским малым модульным реактором (SMR), которая будет способна генерировать такой объем безуглеродной электроэнергии, которого будет хватать для питания миллиона домов в течение более 60 лет

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