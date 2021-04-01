С 1 мая украинцы будут переведены на годовые тарифы на газ, стоимость которых еще не озвучена.

С сегодняшнего дня в Украине перестала действовать предельная цена на газ для населения в размере 6,99 грн за кубометр, которая была введена в январе.

Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины» в Facebook.

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В компании напомнили, что для того, чтобы защитить потребителей от дальнейшего роста цен, правительство предложило с 1 мая ввести годовые контракты на газ, которые будут предоставлены каждому потребителю по умолчанию.

«В конце апреля все поставщики должны объявить не только цену газа на следующий месяц, но и единую фиксированную цену на весь год вперед, чтобы потребители были защищены в отопительный сезон, когда и месячные цены выше, и потребление самое большое», - сказано в сообщении.

В «Нафтогазе» считают, что такой подход позволит сохранить конкуренцию на рынке газа и никак не противоречит рыночным реформам, в отличие от предельной цены в 6,99 грн за кубометр, которую уже раскритиковали в Международном валютном фонде.

Что этому предшествовало

В конце января 2021 года правительство установило предельную цену на газ в размере 6,99 грн за кубометр, действие которой завершается 31 марта 2021 года.

Газопоставляющие компании после завершения в конце марта действия правительственного ограничения цены газа, предложили населению в апреле покупать голубое топливо по тарифу от 6,75 до 8,85 грн за кубометр.

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Автор: Анна Бредихина