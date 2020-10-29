Решение Кабмина обеспечило выход «Гарантированного покупателя» на рынок двусторонних договоров.

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок проведения аукционов по продаже «зеленой» электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

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Пресс-служба отметила, что предварительное решение Кабмина обеспечило выход «Гарантированного покупателя» на рынок двусторонних договоров.

Как отметили в пресс-службе, торговая стратегия «Гарантированного покупателя» доказала свою результативность. Двусторонние договора, которые он заключил в октябре 2020 года, позволили минимизировать небалансы и получить дополнительный доход.

В то же время «Гарантированный покупатель» нуждался в возможности самостоятельно определять объемы электроэнергии для выхода на торги, учитывая нестандартные продукты для аукциона. Постановление, принятое правительством, дает такую возможность.

В пресс-службе напомнили, что в сентябре Кабмин по инициативе Минэнерго дал возможность «Гарантированному покупателю» продавать «зеленую» электроэнергию на аукционах.

Что такое "Гарантированный покупатель"

Госпредприятие «Гарантированный покупатель» гарантированно выкупает электроэнергию, произведенную электростанциями по “зеленому” тарифу, и продает ее на рынке “на сутки вперед” и по двусторонним договорам.

Также на “Гарантированного покупателя” возложено функционирование механизма спецобязательств (ПСО). То есть предприятие покупает электроэнергию у “Энергоатома” и “Укргидроэнерго”, часть продает поставщикам универсальных услуг, а часть - на рынке “на сутки вперед”. В итоге механизм ПСО позволяет сохранить текущий электротариф для населения.

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Автор: Игорь Орел