Некоторые украинцы нелегально продают топливо в условиях его жесточайшего дефицита.

Некоторые украинцы в условиях дефицита топлива разрабатывают мошеннические схемы по его нелегальной продаже. В том числе - через мессенджер Телеграм.

С началом топливного кризиса многие водители узнают о наличии топлива в специальных чатах и группах. В то же время в сети появляются объявления о продаже бензина по 50 гривен за литр по схеме, названной "клад". Об этом пишет "Телеграф".

Журналисты, связавшись с продавцами, узнали, что покупатель обязан купить не менее 15 литров топлива по цене 50 гривен за литр. Он также указывает улицу, где хочет забрать его. Продавец при этом обещает привезти топливо в течение нескольких часов, и не далее 2 км от указанного адреса заложить "клад", прислав описание места в смс. Схема напоминает механизм работы наркоторговцев, оставляющих "закладки".

Как пишет СМИ, настороженность вызвала цена бензина. Купить его по 50 гривен за литр в Киеве сегодня - задача не из простых.

"Вполне себе посильный минимальный заказ, предлагаемый "продавцами" - 15 литров, эквивалентен всего 750 гривен и не отпугивает потенциальных покупателей, успокаивая их подозрительность - сумма ведь по сегодняшнему дню и ценам, небольшая. Но главный аргумент в пользу мошенничества, в другом, они признаются, что топливо будет в канистре. Заметим, в последние дни канистры под бензин стали ТОП-объявлением на сервисе Olx.ua, где за 20-литровую емкость просят минимум 250 гривен, а кое-где 500-700, 1600 гривен и даже больше", - говорится в статье.

"А теперь подведем арифметику - заказывая минимум 15 литров топлива по 50 гривен, вы находите их в емкости, стоимость которой составляет минимум 250 гривен, а на самом деле скорее всего еще больше. То есть за 15 литров топлива продавцы получают по сути всего 500 гривен", - пишут журналисты.

Примечательно, что сами продавцы признают нелегальность своей "деятельности".

"Топливо (продаем - ред.) только кладом, сейчас это считается мародерством", - ответил один из них в переписке журналисту.

Дефицит топлива в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По состоянию на 16 мая в сетях АЗС средняя цена на бензин А-95 составляла 40,12 грн/л, дизтопливо - 43,25 грн/л.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решение ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин - не выше 52 грн за литр.