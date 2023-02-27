В энергосистеме работают все виды электростанций.

Дефицит в энергосистеме Украины не прогнозируется, несмотря на рост потребления, при этом импорт электроэнергии приближается к нулю.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", в энергосистеме работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии приближается к нулю..

"Потребление постепенно возрастает до уровня рабочего дня. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется", - говорится в сообщении.

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В компании сообщили, что с началом рабочей недели и повышением потребления в Одесской области дают о себе знать последствия вражеских обстрелов. Из-за этого произошло аварийное отключение отдельных элементов системы передачи в регионе. Ремонтные бригады уже работают над устранением повреждений и восстановлением энергопитания.

В остальных регионах сетевые ограничения отсутствуют.

На всех энергообъектах, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонты для восстановления их функционала и повышения надежности передачи электроэнергии.

Ситуация в Одесской области

27 февраля 2023 года из-за аварийного отключения высоковольтной линии временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район.

В городе нет света, воды, также приостановлена работа электротранспорта.

Ситуация в энергосистеме Украины

Первая ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

С начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также из-за оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

18 февраля россияне атаковали Украину ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Из-за угрозы ракетной атаки в ряде областей Украины применялись экстренные отключения света.

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