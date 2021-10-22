Представители поставщиков отмечают, что действующее законодательство ограничивает бюджетные организации в праве закупать природный газ по прямым договорам, как предлагает "Нафтогаз Трейдинг".

Ассоциация поставщиков энергоресурсов, в состав которой входят 30 поставщиков, обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в кризисную ситуацию, которая сложилась вокруг поставок газа бюджетным и религиозным организациям, и невозможностью начать отопительный сезон для этих категорий потребителей.

Об этом говорится в заявлении Ассоциации, которое опубликовано на сайте организации.

"Стоимость газа на сегодня для всех категорий потребителей стала крайне неприемлемой. Сейчас эта проблема очень остро стоит перед бюджетными и религиозными организациями, которые еще на прошлой неделе должны были начать отопительный сезон, но не могут этого сделать", - указано в заявлении.

В Ассоциации напоминают, что 30 сентября 2021 года на заседании Президиума Конгресса местных и региональных властей был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепла и горячей воды в отопительном сезоне 2021-2022 годов, которым зафиксировано, что для бюджетных организаций до 01 января 2023 года будет действовать "льготный тариф" на газ в размере 16,40 гривен за м3, с НДС без стоимости транспортировки.

"Единственным владельцем природного газа, который может быть реализован бюджетным учреждениям и организациям по цене, предусмотренной Меморандумом, является группа "Нафтогаз". Действующие поставщики, которые имеют контракты с бюджетными организациями, ограничены в возможности закупать ресурс на тех же условиях и по той же цене, что и дочерняя компания "Нафтогаза" – "ГК "Нафтогаз Трейдинг", - указано в заявлении.

Представители поставщиков отмечают, что действующее законодательство ограничивает бюджетные организации в праве закупать природный газ по прямым договорам, как предлагает "Нафтогаз Трейдинг". Следовательно, по их словам, заключение договоров с ГК "Нафтогаз Трейдинг" по соблюдению требований законодательства не усматривается возможным.

Сейчас поставщики природного газа, которые являются членами Ассоциации, имеют более 6,5 тысяч контрактов, заключенных с бюджетными организациями, которые были заключены до стремительного роста цены газа.

В Ассоциации отмечают, что большинство поставщиков сейчас оказались перед выбором: либо поставлять в убыток, либо расторгать заключенные контракты из-за существенного изменения обстоятельств, как это предусмотрено статьей 652 Гражданского кодекса Украины.

Проблему обеспечения газом бюджетных и религиозных организаций члены Ассоциации предлагают решить через создание балансирующей группы, в которую войдут поставщики природного газа, которые имеют контракты с бюджетными и религиозными организациями, и ГК "Нафтогаз Трейдинг".

"Через механизм балансирующей группы владелец ресурса, "Нафтогаз" сможет контролировать целевое использование поставщиками реализованного ресурса", - добавляют в Ассоциации.

Как сообщалось ранее, Хмельницкая, Одесская, Закарпатская и Львовская облгосадминистрации и Ивано-Франковский городской голова объявили чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в их регионах в связи с нехваткой газа для бюджетных учреждений.

Автор: Иван Бойко