Нардеп Алексей Кучеренко считает, что руководство ОГТСУ неэффективно распоряжается средствами компании.

Завтра, 26 января Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении Проект Закона №6273 от 03.11.2021 г., позволяющий ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" осваивать миллиарды гривен в обход электронной системы публичных закупок ProZorro.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

"Завтра в Верховной Раде планируется протянуть очередной вопиющий коррупционный законопроект 6273, которым предусматривается разрешить Оператору ГТС безтендерную процедуру закупки оборудования на миллиарды гривен под несуществующую программу переустройства нашей ГТС под новые условия", – написал он.

По мнению Кучеренко, законопроект №6273 позволит ОГТСУ непрозрачно, в частности, по завышенным ценам, осуществлять закупку товаров и услуг, ограничивая конкуренцию при осуществлении таких закупок.

Нардеп считает, что руководство ОГТСУ неэффективно распоряжается средствами компании, а принятие Радой законопроекта №6273 не будет способствовать развитию ГТС Украины.

"Из 109 млрд грн чистых доходов, полученных за два года своей деятельности, на развитие всей украинской газотранспортной системы новый Оператор потратил всего 1,16 млрд грн или 1% от полученных средств… То есть за два года деятельности "независимого" Оператора ГТС (отделенного по модели Нафтогаза) более 80% процентов всего чистого дохода "перекочевало" в Нафтогаз. Может ли менеджмент этого Оператора ГТС, который, по сути, выполняет функцию передачи денег для Нафтогаза, болеть за ГТС Украины и может ли он разработать достоверный и эффективный План развития украинской газотранспортной системы в условиях трансформации общеевропейских транспортных потоков? Убежден, что не может", – уверен Кучеренко.

Депутат предположил, что предоставление ООО "Оператор ГТС Украины" права осуществлять закупки работ, услуг и товаров для строительства, реконструкции и ремонта объектов ГТС путем применения переговорной процедуры создаст коррупционные риски и позволит компании скрывать махинации с государственными средствами.

Ранее в адрес ООО "ОГТСУ" не раз звучали обвинения в том, что компания проводит непрозрачные тендеры, практически не занимается реконструкцией ГТС и погрязла в разбирательствах с Антимонопольным комитетомУкраины.