По словам Зеркаль, это будет зависеть от действий России.

Цена на газ в стране значительно повысится для потребителей в случае остановки Россией его транзита через Украину.

Об этом заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль в эфире канала "Украина 24".

"Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас, например, для заполнения газовых хранилищ, которые опустели. Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какими они будут зимой - никто не знает", - отметила советник министра.

Если уже этой зимой случится прерывание транзита газа через территорию Украины, то "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ", отмечает Зеркаль.

Читайте такжеСША продолжат преследовать причастных к строительству "Северного потока-2"

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся. Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными", - пояснила она.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован