Германия поддержит эмбарго независимо от того, будут ли вводить его немедленно, или до конца года, заявил министр экономики.

Министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что Германия "не против запрета на нефть из России".

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе 2 мая перед переговорами с министрами из Европейского союза относительно возможного нефтяного эмбарго, сообщает Радио Свобода.

По словам Габека, Германия поддержит эмбарго независимо от того, будут ли вводиит его немедленно или до конца года. Он сказал, что это будет "тяжелым бременем", но добавил: "Мы готовы это сделать".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал ЕС предусмотреть в шестом пакете санкций против РФ эмбарго на импорт российской нефти.

По данным экспертов, Россия в случае введения ЕС нефтяного эмбарго потеряет до 24% поступлений в госбюджет. Кроме того, в случае введения ЕС запрета на импорт российской нефти, Россия не сможет найти других покупателей.

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