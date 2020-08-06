Гендиректор "Укртрансгаза" Алексеенко ушел с занимаемой должности
Сергей Алексеенко покинул пост генерального директора оператора газовых хранилищ госкомпании "Укртрансгаз", его обязанности будет временно исполнять первый заместитель главы правления "Нафтогаза Украины" Сергей Перелома.
Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".
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Кто такой Алексеенко
Алексеенко вошел в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года и отвечал за управление финансами. С марта 2019 года он возглавлял компанию.
"За время его руководства в "Укртрансгазе" состоялся ряд преобразований, которые существенно повлияли на газовый рынок не только Украины, но и ЕС. Серед ключевых: трансформация системы управления финансами компании; завершение анбандлинга "Оператора ГТС Украины"; полное погашение задолженности перед поставщиками и участниками рынка транспортировки газа", - сказано в сообщении компании.
"Укртрансгаз"
- "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".
- В июне 2019 года "Укртрансгаз" заявил, что не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд в связи с дефицитом средств.
- 3 июля 2020 года Антимонопольный комитет Украины разрешил оператору газовых хранилищ госкомпании "Укртрансгаз" получить в управление ранее взысканные у "Газпрома" акции компании "Газтранзит".
- 30 июля 2020 года Национальное агентство Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передало оператору газовых хранилищ госкомпании "Укртрансгаз" в управление ранее взысканные у "Газпрома" акции компании "Газтранзит".
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