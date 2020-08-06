Гендиректор "Укртрансгаза" Алексеенко ушел с занимаемой должности

Обязанности гендиректора "Укртрансгаза" будет временно исполнять первый заместитель главы правления "Нафтогаза Украины" Сергей Перелома.

Сергей Алексеенко покинул пост генерального директора оператора газовых хранилищ госкомпании "Укртрансгаз", его обязанности будет временно исполнять первый заместитель главы правления "Нафтогаза Украины" Сергей Перелома.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

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Кто такой Алексеенко

Алексеенко вошел в состав правления "Укртрансгаза" в марте 2017 года и отвечал за управление финансами. С марта 2019 года он возглавлял компанию.

"За время его руководства в "Укртрансгазе" состоялся ряд преобразований, которые существенно повлияли на газовый рынок не только Украины, но и ЕС. Серед ключевых: трансформация системы управления финансами компании; завершение анбандлинга "Оператора ГТС Украины"; полное погашение задолженности перед поставщиками и участниками рынка транспортировки газа", - сказано в сообщении компании.

"Укртрансгаз"

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".

В июне 2019 года "Укртрансгаз" заявил, что не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд в связи с дефицитом средств.

3 июля 2020 года Антимонопольный комитет Украины разрешил оператору газовых хранилищ госкомпании "Укртрансгаз" получить в управление ранее взысканные у "Газпрома" акции компании "Газтранзит".

30 июля 2020 года Национальное агентство Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передало оператору газовых хранилищ госкомпании "Укртрансгаз" в управление ранее взысканные у "Газпрома" акции компании "Газтранзит".

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