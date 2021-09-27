По состоянию на утро 27 сентября на складах ТЭС находится более 770 тыс. тонн угля, что на 8,9% меньше, чем на утро 20 числа, отметили в "Укрэнерго".

Запасы угля на складах ТЭС за последнюю неделю сократились на 9%.

Об этом говорится в сообщении государственной компании "Укрэнерго".

"Начиная с 21 сентября прекратился рост запасов угля на складах ТЭС. По состоянию на утро 27 сентября на складах ТЭС находится 776,9 тыс. тонн угля, что на 8,9% меньше, чем на утро 20 сентября (852,6 тыс. тонн)", - сообщили в компании.

В минувшую пятницу, 24 сентября, Министерство энергетики обвинило "Укрзализныцю" в срыве поставок угля на ТЭС.

Именно из-за нехватки вагонов ТЭС не смогли увеличить поставки угля на фоне растущего потребления.

"Укрзализныця" не выполняет заявок угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик по обеспечению полувагонами, что важно для прохождения отопительного сезона в этом году", - сообщили в министерстве.

По данным "Укрэнерго", несмотря на саботаж со стороны "Укрзализныци", запасы угля на ТЭС с начала сентября увеличились на 5,2%.

Как сообщалось, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась, и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.

Автор: Иван Бойко