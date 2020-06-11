Украинский рынок спасет введение пошлины на российские нефтепродукты – эксперт

По словам члена правления Украинской энергетической ассоциации Дмитрия Марунича, отечественный рынок нефтепродуктов остается зависимым от импорта.

Украинский рынок спасет введение пошлин на российские нефтепродукты.

Такое мнение в своей статье для УНИАН выразил член правления Украинской энергетической ассоциации Дмитрий Марунич.

Он напомнил, что основным источником поставки дизтоплива на отечественный рынок остается Российская Федерация. Кременчугский НПЗ и Шебелинский ГПЗ могут обеспечить внутренний рынок бензином на 100%, дизтопливом на 50%, LPG на 60%, но отечественный рынок остается зависимым от импорта.

Так, потребление дизтоплива в I квартале 2020 года составило 1,387 миллиона тонн, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

По данным Марунича, доля России в поставках дизтоплива на отечественный рынок в первом квартале этого года составила 41%. Вместе с тем, импорт российского дизтоплива по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 10%. Этому способствовало ограничение поставок по трубопроводу "Прикарпатзападтранс", на которые с октября 2019 года была установлена специальная пошлина в 4%. Сразу на 45% уменьшились и поставки с белорусских НПЗ из-за ограничения поставок российского сырья в первом квартале 2020 года.

"Казалось бы, на фоне такого падения импорта из традиционных источников рынок должен был ожидать глубокий кризис, а потребителя – рост цен на АЗС, вызванное дефицитом? Однако рынок принял эти вызовы и выдержал. Так, снижение белорусского импорта было частично компенсировано более чем двукратным ростом поставок литовского топлива. Возросли поставки через морские порты на юге страны", - отметил он.

Эксперт отмечает, что Россия имеет рычаги влияния и на второй по объемам поставщика дизтоплива в Украину – Беларусь, и зимний конфликт между Москвой и Минском о поставках нефти привел к существенному уменьшению импорта нефтепродуктов из РФ.

Марунич предлагает ограничивать присутствие российских нефтепродуктов, что должно стать стратегическим шагом для украинской власти.

Он напомнил, что 21 января 2020 года национальные производители нефтепродуктов ПАО "Укртатнефть", АО "Укргаздобыча", ПАО "Укрнафта" подали совместную жалобу в отношении субсидируемого импорта российских нефтепродуктов. Заявители предлагают на 2020 год установить ставку компенсационной пошлины на уровне 8,46%, что фактически равняется дополнительной марже, которую получают трейдеры и российские экспортеры. В случае принятия такого решения дополнительные поступления пошлин от российских нефтепродуктов уже в этом году могут составить 1,2 миллиарда гривень и 3,6 миллиарда гривень в 2021 году.

"Фактически Россия нарушает правила международной торговли при поставках нефтепродуктов в Украину, компенсируя расходы производителям из бюджета РФ, по схеме возврата из бюджета акцизов, что является субсидированием и игнорирование норм ВТО. Отдельные нормы Налогового Кодекса РФ вводят персонифицированные субсидии для российских НПЗ, которые зависят от объемов переработки нефти и объемов производства продукции соответствующего качества с этой нефти, объемов экспорта и цен реализации нефтепродуктов на экспорт и на внутреннем рынке, учитывают места расположения НПЗ и закладывает механизм компенсации логистических затрат, связанных с экспортом нефтепродуктов. Только в 2019 году по следующим параметрам компенсации нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния составили 400-450 млрд рублей", - отметил Марунич.

По его данным, только в 2019 году по следующим параметрам компенсации нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния составили 400-450 миллиардов рублей. Вместе с этим, он убежден, что кроме экономических аспектов также не следует забывать и о политических.

"Несмотря на агрессивную политику Москвы в отношении Украины, спровоцировав очередной кризис, российская власть вполне может использовать зависимость украинского рынка нефтепродуктов для реализации собственных целей, которые далеки от экономики", - считает Марунич.

Эксперт также напомнил, что пандемия коронавируса привела к возвращению к политике экономического изоляционизма даже в тех странах Запада, которые ранее выступали за ускорение глобализации и либерализации мировой торговли.

"На пост-советском пространстве страны, традиционно имеющие хорошие отношения с Россией, также используют протекционистские меры. В частности, Казахстан является членом Таможенного союза, ввел очередные ограничения на поставки российского автомобильного топлива на собственную территорию. Благодаря разумной протекционистской политике местные НПЗ еще в 2018 году завершили модернизацию, в результате чего выросли объемы производства. Увеличенные мощности позволили предприятиям не только обеспечить внутренний рынок, но и существенно увеличить объемы экспорта нефтепродуктов, в том числе и в Украину", - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, ссылаясь на заявление народного депутата Украины Александра Дубинского к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, должностные лица Департамента торговой защиты и Международной комиссии по международной торговле Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, злоупотребляя своим служебным положением, совершили сознательную подготовку проекта незаконного решения об отказе в проведении антисубсидиционного расследования по общей жалобе отечественных нефтеперерабатывающих предприятий на импорт российских нефтепродуктов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram