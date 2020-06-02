Бездействие Минэкономики привело к монополии РФ на рынке сжиженного газа и ДТ в Украине - нардеп обратился в Нацполицию

70% потребности Украины в сжиженном газе на сегодня удовлетворяются поставками из страны-агрессора, аналогичная ситуация происходит с дизельным топливом, отмечает нардеп Дубинский.

Должностные лица Департамента торговой защиты и Международной комиссии по международной торговле Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, злоупотребляя своим служебным положением, совершили сознательную подготовку проекта незаконного решения об отказе в проведении антисубсидиционного расследования по общей жалобой отечественных нефтеперерабатывающих предприятий на импорт российских нефтепродуктов.

Об этом говорится в заявлении народного депутата Украины Александра Дубинского главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

Он заявляет, что таким образом они совершили уголовное правонарушение по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

«21.01.2020 АО «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины», ЧАО «Укртатнафта» и ЧАО «Укрнафта» в установленном законодательством порядке обратились к Межведомственной комиссии по международной торговле, которая действует при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, с общей жалобой «О возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации. 22.05.2020 года было запланировано проведение очередного заседания Межведомственной комиссии по международной торговле Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины», - говорится в заявлении.

Дубинский отмечает, что за два дня до запланированного заседания, 20 мая, руководитель Департамента торговой защиты Минэкономики Наталья Сидорук подготовила и предоставила всем членам Межведомственной комиссии по международной торговле повестку дня, материалы и проекты решений голосования по каждому из вопросов. В полученных материалах по вопросу 9 повестки дня членам комиссии был предоставлен проект решения об отказе в проведении расследования по общей жалобе отечественных нефтеперерабатывающих предприятий на импорт российских нефтепродуктов, несмотря на полностью обоснованные доказательства, предоставленные в жалобе.

«Кроме того, руководитель Департамента Сидорук Н.Е. в телефонном режиме общалась с членами комиссии - просила их заблаговременно прибыть на заседание комиссии 22.05.2020 в связи с необходимостью уточнения отдельных вопросов повестки дня заседания комиссии. Предметом «уточнения», как оказалось, как раз и было голосование по вопросу 9 повестки дня заседания Межведомственной комиссии по международной торговле», - отмечает Дубинский.

Как говорится в его заявлении, отдельные члены комиссии перед началом заседания в общении с Сидорук категорически и аргументированно не соглашались с отказом в проведении антисубсидиционного расследования ввиду важности данного вопроса для обороноспособности Украины и уменьшения энергетической зависимости от страны-агрессора.

«В дальнейшем, после начала заседания Межведомственной комиссии по международной торговле, всем присутствующим раздали обновленный порядок дня, в котором отсутствует вопрос 9 о совместной жалобе отечественных нефтеперерабатывающих предприятий на импорт российских нефтепродуктов. Народные депутаты, которые присутствовали на заседании комиссии, сделали попытку установить причину таких изменений в повестке дня заседания комиссии и обратились с соответствующими вопросами к Министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Петрашко Игорю Ростиславовичу, который одновременно является Председателем Межведомственной комиссии по международной торговле», - говорится в заявлении.

В ответ заместитель министра экономики Тарас Качка заявил нардепам, что такого вопроса якобы и не было в повестке дня, отметил Дубинский.

«После аргументированных жалоб народных депутатов Петрашко И.Г. сразу же вспомнил, что действительно вопрос 9 повестки дня относительно совместной жалобы отечественных нефтеперерабатывающих предприятий на импорт российских нефтепродуктов был в первоначальной редакции повестки дня заседания комиссии, но был исключен из него из-за обращения и.о. Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Буславец Ольги Анатольевны с просьбой отложить рассмотрение данного вопроса до момента замены уволенного члена комиссии Чижика К.Г. В дальнейшем, в ответ на вопросы народных депутатов относительно даты рассмотрения вопроса антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа Петрашко И.Г. сообщил, что будет пытаться собраться на заседании Межведомственной комиссии по международной торговле через 2 недели, о чем дополнительно сообщит всех заинтересованных лиц», - говорится в заявлении.

Дубинский подчеркивает, что промедление должностными лицами Департамента торговой защиты с предоставленным заявителями доводов, уже привело к крайне негативным последствиям для экономики государства, потому что, например 70% потребности Украины в сжижженном уже удовлетворяются поставками из страны-агрессора, которые могут быть прекращены в любой момент по команде политического руководства РФ. Практически аналогичная ситуация происходит с дизельным топливом.

«Такой критический дисбаланс является не только основанием немедленно начать антисубсидиционное расследование по заявлению жалобщиков, но осуществить иные защитные меры, предусмотренные действующим законодательством на основании возложенных на Департамент торговой защиты задач и обязанностей», - отмечает нардеп.

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