Региональная газовая компания завершила сертификацию "умных" счетчиков природного газа, разработанных специалистами R&D-подразделения. Их начнут изготавливать и устанавливать потребителям газа уже в 2023 году.

Приборы учета сочетают мембранный счетчик и встроенный в корпус смартмодуль с модемом. Благодаря модему прибор в автоматическом режиме будет передавать в газораспределительную компанию данные о потреблении газа.

"Сейчас многие покинули свои дома и не имеют доступа к приборам учета. Из-за этого у них есть сложности с начислениями. Smart-счетчики устранят эти проблемы, – пояснил руководитель направления "Разработки и исследования" РГК Ярослав Хаврель. – К тому же это просто удобно, даже когда вы никуда не выезжали – вам не следует беспокоиться о передаче показаний в начале каждого месяца".

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В основе мембранного счетчика – комплектующие всемирно известного итальянского бренда Mesura. А смартмодуль с модемом разработаны специалистами РГК.

Производство смарт счетчиков начнется в ІІ квартале 2023 года на мощностях украинских метрологических центров RGC Metering. Первая партия – 16 тысяч счетчиков будет изготовлена в этом году.

"Новые счетчики будут устанавливаться как в рамках инвестиционной программы газораспределительных компаний, так и предназначаться для коммерческой продажи. Новая установка - это обычно застройщики. В рамках инвестпрограммы новыми счетчиками мы будем бесплатно заменять старые приборы учета, которые не прошли поверку", - сказал Ярослав Хаврель.

В Украине установлено более 10 млн счетчиков газа у бытовых потребителей. Лишь несколько десятков тысяч из них имеют smart-системы. Другим потребителям приходится ежемесячно передавать показания своих счетчиков.

После запуска массового производства smart-счетчиков обычные счетчики будут заменяться на "умные", если соответствующие средства НКРЭКУ предусмотрит в инвестпрограммах, которые комиссия утверждает для операторов ГРМ.