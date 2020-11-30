Продолжает расти долг населения за поставки и распределение природного газа.

Сегодня Государственная служба статистики опубликовала данные об оплате населением жилищно-коммунальных услуг в октябре 2020 года.

В октябре 2020 г. украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 8,97 млрд грн из 11,04 млрд грн, которые были начислены (81,2% начисленных за этот период сумм). Для сравнения, в сентябре этого года население уплатило за жилищно-коммунальные услуги 9,12 млрд грн.

Продолжает расти долг населения за поставки и распределение природного газа, который в октябре составил в целом 22,4 млрд грн (уровень оплаты упал до 59,1%). Только за октябрь задолженность населения за поставки и распределение природного газа выросла на 1,33 млн грн.

По другим видам жилищно-коммунальных услуг ситуация не такая критическая. В частности, по поставке тепловой энергии и горячей воды украинцы уплатили – 16,7 млрд грн (уровень оплаты - 68,3%), за централизованное водоснабжение и водоотведение – 5,7 млрд грн (уровень оплаты - 100,5%), за управление многоквартирным домом – 5,1 млрд грн (уровень оплаты - 98,1%), за поставку и распределение электрической энергии – 5,1 млрд грн (уровень оплаты - 94,9%), по предоставлению услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 млрд грн (уровень оплаты - 95,6%).

Как свидетельствует статистика, наихудшая ситуация в Украине сложилась именно с уплатой за поставки и распределение природного газа.

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Автор: УНИАН