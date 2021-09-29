Эксперт считает, что для стабильного прохождения отопительного сезона "Нафтогазу" необходимо увеличить запас газа в ПХГ.

Украина может столкнуться с дефицитом газа, если в январе и феврале будут держаться низкие температуры.

Соответствующий прогноз в комментарии УНИАН озвучил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

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"Сегодня в ПХГ (подземных хранилищах газа - УНИАН) Украины находится 18,5 млрд кубометров газа, этого объема должно хватить для прохождения отопительного сезона. Если не наступят дополнительные обстоятельства, которые приведут к увеличению отбора газа, низкие температуры, скажем, в январе-феврале, могут внести свои коррективы, и у нас могут возникнуть суточные дефициты ресурса в размере от 15 до 30 млн кубов", - сказал он.

Эксперт пояснил, что по плану на текущий год госкомпания "Укргазвыдобування" должна добыть 13,2 млрд кубометров газа, что составляет в среднем 37 млн кубов в сутки. Если добавить добычу частных компаний, то получается общий объем добычи в размере 55 млн кубометров газа в сутки.

В целом потребность страны в газе зимой составляет ежесуточно порядка 130-140 млн кубометров. Бытовые потребители и производители тепла вместе потребляют порядка 15-16 млрд кубометров газа в год, или 80-90 млн кубометров газа в сутки.

"Для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона, считаю, что "Нафтогазу" необходимо увеличить запас газа в ПХГ еще на 2 млрд кубометров", - отметил Компан.

Кроме того, эксперт считает, что необходимо на уровне Министерства энергетики и Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), начинать работу по оптимизации, сокращению мощностей украинской ГТС. В эту работу должны быть вовлечены научные учреждения, специалисты от "Оператора ГТС", "Укртрансгаза", операторов газораспределительных сетей и т.д.

Подготовка к отопительному сезону:

СМИ опубликовали письмо главы "Нафтогаза" Юрия Витренко к премьер-министру, в котором отмечается, что у компании возникли дополнительные расходы в размере 123 миллиарда гривен в связи с необходимостью закупать газ по высоким ценам, а продавать населению и ТКЭ по низким.

24 сентября 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет министров планирует выделить теплогенерирующим предприятиям из государственного бюджета более 30 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах.

24 сентября Шмыгаль также заявил, что национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" хватит денег для плановой деятельности и на закупку газа в отопительный сезон.

Автор: Анна Бредихина