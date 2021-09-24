Из-за рекордной цены на газ, "Нафтогазу" сложно найти деньги на его закупку.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что национальной акционерной компании хватит денег для плановой деятельности и на закупку газа в отопительный сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, комментируя информацию в СМИ, что "Нафтогаз" обратился к правительству с письмом о недостаточности средств.

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"Средств "Нафтогаза" для плановой деятельности абсолютно достаточно. Ликвидность осуществляется, средств на счетах достаточно. Действительно, довольно большие суммы были направлены НАК "Нафтогазом" на обеспечение закачки газа в хранилища и это естественный процесс для этого времени", - отметил он.

Шмыгаль добавил, что в дальнейшем "Нафтогаз" будет проводить плановую деятельность в отношении тех бюджетов, которые у них есть.

Ранее некоторые СМИ опубликовали письмо главы "Нафтогаза" Юрия Витренко к премьер-министру, в котором отмечается, что у компании возникли дополнительные расходы в размере 123 миллиарда гривен в связи с необходимостью закупать газ по высоким ценам, а продавать населению и ТКЭ по низким.

Сейчас пресс-служба "Нафтогаза" готовит для журналистов официальный ответ по этому вопросу.

Подготовка к отопительному сезону:

Сегодня, 24 сентября, Шмыгаль отметил, что Кабинет министров планирует выделить теплогенерирующим предприятиям из государственного бюджета более 30 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах.

15 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 960 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 30 грн за кубометр.

Автор: Анна Бредихина