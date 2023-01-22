По словам эксперта, в 2022-м году производителям горючего не хватало октаноповышающих компонентов.

Осенью 2022-го года эксперт топливного рынка и директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн сообщал, что в Украине продают "шмурдяк" на АЗС.

Поэтому в интервью "Обозревателю" он объяснил, есть ли сейчас некачественное топливо на заправках. Эксперт говорит, что производители горючего низкого качества до сих пор работают. Но он пока не слышит "особых" нареканий со стороны участников рынка:

"Если была бы беда-беда, что вот там кто-то остановился, кто-то еще что-то, - нет. Оно где-то существует, но, возможно, подтянули как-то качество, больше наладили снабжение".

По словам Куюна, в 2022-м году производителям горючего не хватало октаноповышающих компонентов до того, чтобы как-то этот бензин выводить на качество. Оттуда и нарекания.

Поэтому, чтобы не потерять клиентов, они вынуждены повышать качество. "Она, возможно, не Евро – 5 (экологический стандарт, — УНИАН.), но у нас много машин и не нуждаются в Евро-5, особенно из старых машин. Поэтому не могу сказать, что у нас какая-то катастрофа с этим", — подытожил эксперт.

Украинцам вместо бензина продавали "горючую смесь"

Ранее эксперты рассказывали, что из-за топливного кризиса, который произошел на украинских АЗС из-за полномасштабного вторжения РФ, значительно увеличилось количество контрафакта. Вместо бензина украинцам продают "горючую смесь", которая за несколько лет использования способна вывести автомобиль из строя.

Начальник Главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан отмечал, что с таким топливом авто выйдет из строя через 2-3 месяца.

Директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец называл причину роста доли "шмурдяка" на АЗС – разрешение на работу для нелегальных мини-нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

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