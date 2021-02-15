При этом Коболев отметил, что относится к возможности переноса точек со скептицизмом.

Украина сможет поднять вопрос о переносе точек передачи газа европейским покупателям с западной на восточную границу Украины в ходе переговоров о заключении нового контракта на транзит газа после 2024 года, при условии, что проект «Северный поток-2» не будет реализован.

Такое мнение выразил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на Всеукраинском форуме «Украина 30. Платежка».

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«Я считаю, мы достигли существенных успехов в борьбе с «Северным потоком-2», и, если этот проект не произойдет, тогда можно будет возвращаться к дискуссии с россиянами относительно переноса этих точек после завершения действующего транзитного контракта, что произойдет в 2024 году», - сказал Коболев.

При этом он отметил, что относится к возможности переноса точек с некоторым скептицизмом.

«Я с некоторым скептицизмом отношусь к возможности переноса точек поставок газа на восточную границу Украины из-за жесткой позиции российского монополиста «Газпрома», который делает все, чтобы этого не произошло», - сказал Коболев.

Что этому предшествовало

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил о необходимости давления на российскую компанию «Газпром» и руководство России с целью снятия ограничений на экспорт газа в нашу страну из Центральной Азии и независимыми от «Газпрома» российскими поставщиками, а также для переноса точек передачи газа европейским покупателям с западной на восточную границу Украины.

По словам Витренко, на сегодня такие инициативы блокируются руководством России, при этом, в случае их реализации, это сможет увеличить спрос на украинскую ГТС и позволит снизить цены на ресурс внутри страны.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта в ближайшие недели.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

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Автор: Игорь Орел