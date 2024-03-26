Атаки на российские НПЗ вызывают особое беспокойство в западных столицах, поскольку они могут пошатнуть энергетические рынки.

Москва с 22 по 24 марта атаковала украинские электростанции и водоканалы, оставив без света примерно 1,2 миллиона украинцев. Хотя энергетический кризис 2020-2022 годов уже забыт, эскалация атак на гражданскую инфраструктуру с обеих сторон влияет на мировые рынки и политику, пишет Time.

Отмечается, что последние атаки были разрушительными. По меньшей мере 190 ракет и 140 беспилотников нанесли удары по Украине за последнюю неделю. Под удар попали примерно 20 электростанций и подстанций, а также подземные хранилища газа. Несколько электростанций были разрушены. Худшим последствием является разрушение Днепровской гидроэлектростанции, крупнейшей в стране.

"Эти атаки являются возмездием за то, что Украина в течение последних нескольких месяцев нацелилась на российские нефтеперерабатывающие заводы, пытаясь разрушить линии военного снабжения Кремля, уменьшить его доходы от продажи нефти", – говорится в публикации.

Видео дня

В то же время с января Киев отправил десятки дронов вглубь российской территории, нацелившись на по меньшей мере 13 НПЗ. Эти удары вывели из строя значительную часть российских нефтеперерабатывающих мощностей, хотя и временно. 18 НПЗ могут оказаться под угрозой, если Украина продолжит свои удары. К тому же значительная часть оборудования, используемого на этих заводах, находится под санкциями Запада, поэтому замена является сложной.

По словам журналистов, цены на нефть подскакивали на несколько процентных пунктов после каждой атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку рынки волновались из-за глобального предложения. Стоимость выросла примерно на 15% в 2024 году, до 85 долларов за баррель.

Опасения Запада

"Опасения роста цен, который может увеличить стоимость бензина для американских водителей и, соответственно, инфляцию накануне президентских выборов в США в ноябре 2024 года, похоже, побудили Белый дом на этой неделе надавить на Киев, чтобы тот прекратил атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. По сообщениям, администрация Байдена также обеспокоена тем, что РФ в ответ может повредить другие объекты, такие как трубопроводы в Европу, и еще больше повысить мировые цены на энергоносители", – пишет газета.

Атаки на российские НПЗ вызывают особое беспокойство в западных столицах, поскольку они могут пошатнуть энергетические рынки. В отличие от Украины, Россия является крупным экспортером энергоносителей. Страна является вторым крупнейшим производителем сырой нефти и природного газа в мире. С момента ее полномасштабного вторжения в Украину мир заплатил России почти 640 миллиардов евро (694 миллиарда долларов) за энергоносители: 68% – за нефть, 21% – за природный газ и 11% – за уголь.

"А в год выборов в США ставки не могут быть выше. Повышение цен на нефть, особенно по вине Украины, негативно повлияет на шансы президента Байдена переизбраться на второй срок... Поскольку хранилища, в которых хранится крайне необходимый Европе природный газ, сейчас подвергаются ударам российских ракет в ответ за атаки на НПЗ , это лишь вопрос времени, когда лидеры ЕС также обеспокоятся", – указывают авторы.

Безвыходная ситуация для Украины

По словам журналистов, Украина оказалась в безвыходной ситуации. В то время как сообщения о давлении со стороны Белого дома с требованием прекратить атаковать российские НПЗ были встречены в Украине с яростью, Киев не может получить от Конгресса США оружие и деньги. Принимая меры, чтобы снова повернуть войну в свою пользу, Украина рискует оттолкнуть от себя Белый дом.

"Будущее Украины может зависеть от того, как президент Зеленский решит управлять этими противоречивыми интересами. Идти придется по очень тонкому канату", – говорится в статье.

Удары по НПЗ России

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал последние удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. По его словам, именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет: это фактически треть их бюджета и львиная часть военного бюджета.

Ранее УНИАН писал, что России для защиты своих НПЗ придется жертвовать авиабазами и портами. Так, РФ может передислоцировать свое ПВО к нефтяным заводам, что ослабит защиту авиабаз, портов, штабов и других военных объектов, и сделает их более легкой мишенью.

Вас также могут заинтересовать новости: