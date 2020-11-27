В связи с падением цен на нефть в мире компания не могла больше оставаться в проекте.

Отказ канадской Vermilion Energy от участия в совместных с группой Нафтогаз проектах по освоению Балаклийского и Ивановского нефтегазоносных участков говорит о низком интересе инвесторов к разработке месторождений в Украине, говорит партнер CMS Cameron McKenna Виталий Радченко.

Читайте такжеКабмин назвал победителей конкурса по добыче нефти и газа на девяти участках в Украине"Сейчас, в связи с падением цен на нефть в мире компания не могла больше оставаться в проекте. Тем более, что она сама подешевела, у нее значительно упала цена на акцию», - отметил Радченко. При этом он подчеркнул, что проблем с «Нафтогазом» и «Укргаздобычей» не было.

С ним согласен и основатель EXPRO Consulting Геннадий Кобаль.

«Откровенно я думаю, что шансы привлечь серьезных западных инвесторов – минимальные. Рекордное снижение цен на газ привело к тому, что нефтегазовые компании потеряли значительную часть своей капитализации», - говорит эксперт. Он подчеркивает что фактически все зарубежные нефтегазовые компании работают в убыток.

В этих условиях решение правительства отдать Черноморский шельф «Укргаздобыче», учитывая отсутствие успеха с международными инвесторами, можно считать полностью логичным, отмечает Радченко. «Мы общались сейчас со многими нормальными настоящими, продуктовыми, зарубежными нефтегазовыми инвесторами. Работали с ними над тем, чтобы заинтересовать их Черноморским шельфом. Так вот территория рассматривается как спорная и опасная. Никто из настоящих инвесторов не придет туда бурить, потому что это может закончиться конфликтом с Россией. Поэтому отдать шельф для исследований государственной газовой компании это логичное решение, на мой взгляд», - уверен Радченко.

Кобаль добавил: «Мы последние четыре года проводили конференции, посвященные разработке шельфа и несмотря на то, что приглашали множество компаний, интерес неизменно высказывала только «Укргаздобыча», – отмечает эксперт.

Напомним, канадская компания Vermilion Energy решила отказаться от участия в совместных с группой Нафтогаз проектах по освоению Балаклийского и Ивановского нефтегазоносных участков. Причина отказа – падение цен на газ и нефть, пандемия коронавируса и глобальный экономический спад.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН