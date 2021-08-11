В Киеве хотят услышать, как именно Германия будет гарантировать выполнение обязательств.

В Офисе президента Украины сообщили об ожиданиях от визита канцлера Германии Ангелы Меркель в контексте запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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"Ключевое, что хочу отметить - визит Ангелы Меркель доказывает, что об Украине без Украины, - ни слова, и что без прямых переговоров с президентом Украины важнейшие современные вопросы безопасности в Европе не решить", - сказал Никифоров.

По его словам, визит канцлера Германии в Украину 22 августа - это логичное продолжение контактов президента Украины в четырехугольнике Вашингтон-Брюссель-Берлин и Киев.

"Ангела Меркель и Владимир Зеленский будут говорить о том, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение обязательств... если Россия после запуска "Северного потока-2" попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением", - заявил Никифоров.

Также президент Украины и канцлер Германии обязательно будут говорить о ситуации безопасности на востоке Украины. "О том, как реанимировать мирные переговоры", - сказал пресс-секретарь президента.

Кроме того, будут обсуждаться двусторонние отношения.

"Германия - наш ключевой партнер в Европе, и в политике, экономике, торговле, промышленности, и в энергетике. Потенциал для укрепления этих отношений незаурядный", - добавил он.

Визит Меркель в Украину:

Канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит в Украину 22 августа для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 98%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Виталий Саенко