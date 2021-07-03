Сенатор Тед Круз хочет таким образом заставить администрацию Байдена отменить свой отказ от санкций в отношении компании, которая контролирует строительство трубопровода.

Сенатор Тед Круз блокирует всех кандидатов на важные дипломатические должности, чтобы оказать давление на администрацию президента Джо Байдена из-за российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в субботу, 3 июля, сообщает NBC News.

Отмечается, что тринадцать кандидатов, утвержденных Комитетом по международным отношениям Сената, находятся в неопределенном состоянии, поскольку Круз задерживает полное утверждение Сенатом, чтобы заставить администрацию отменить свой отказ от санкций в отношении компании, которая контролирует строительство трубопровода.

При этом в большинстве случаев кандидаты займут должности, не связанные с политикой США по трубопроводу, по которому природный газ будет транспортироваться из России в Германию.

Среди заблокированных - Бретт Холмгрен, ожидающий утверждения на должность помощника госсекретаря по разведке и Дэниэл Критенбринк, назначенный на должность помощника секретаря, который курирует дела Восточной Азии и Тихого океана. Кроме того, не утверждены два заместителя министра. Также откладывается выбор президента Джо Байдена на должность помощника секретаря по международным делам о наркотиках и правоохранительных органах. Тед Круз блокирует и кандидатов на должности послов в шести африканских странах, включая Сомали, Алжир и Конго.

Читайте такжеУ "Северного потока-2" появился конкурент: одна из стран готова поставлять газ в Европу по собственному трубопроводу

Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко