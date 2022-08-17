Сегодня утром цена на нефть Brent упала до 92 долларов за баррель, отметил директор Консалтинговой группы "А-95".

Если мировые цены на нефть продержатся на уровне 92 долларов, то это откроет потенциал для снижения цен на топливо в Украине, несмотря на возврат акциза.

Об этом рассказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн во время информационного телемарафона.

"Сегодня имеем хорошую новость, утром цена на нефть марки Brent упала до 92 долл. за баррель. Соответственно это повлечет за собой цены на нефтепродукты и в закупке они будут еще дешевле. И если появится в структуре цены еще и акциз, то он вообще на конечной цене не отразится", - рассказал он.

Эксперт подчеркнул, что в случае установления цены на нефть на уровне 92 долл. в стране сохранится потенциал для дальнейшего снижения цены.

Напомним, 15 марта Верховная Рада приняла закон №7137-д, который предусматривал установление нулевой ставки акциза на бензин. После этого цены на топливо значительно упали.

14 августа Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается отменить на топливо льготное налогообложение, введенное с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Правительственным законопроектом вместо "нулевой" ставки акциза устанавливается акциз "100 евро за 1000 литров" для всех видов топлива.

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