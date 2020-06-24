Нацкомиссия отложила рассмотрение повышение тарифов "Укрэнерго"

В результате такого поднятия тарифа вся промышленность за год заплатит 27 миллиардов гривень, а металлургия - 15 миллиардов гривень.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла рассмотрение вопроса о повышении в 4 раза тарифа на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго", до 596,48 гривни за МВт-ч.

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Соответствующее решение регулятор принял на сегодняшнем заседании после консультаций с участниками рынка.

"Мы прислушались к предложению Виталия Бутенко из ДТЭК относительно того, чтобы дать возможность предоставить нам конкретные предложения, что мы могли бы сделать по этому вопросу, поэтому переносим вопрос на завтра на вечер. Ждем предложений, всех участников призываем к дискуссии", - сказал глава комиссии Валерий Тарасюк.

Бутенко в свою очередь предложил, что "прежде чем шокировать всю страну заявлениями, что давайте поднимем тариф в 4 раза, стоит посмотреть на целый портфель решений". И как о последней мере, но только после консультаций с промышленностью, говорить о пересмотре тарифа "Укрэнерго".

Председатель ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков сказал, что в результате поднятия тарифа на передачу "Укрэнерго" в 4 раза вся промышленность за год заплатит 27 миллиардов гривень, а металлургия - 15 миллиардов гривень.

И.о. главы "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что только треть повышения, которое предлагается, напрямую связано с необходимостью получить дополнительные средства для покрытия обязательств перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

"Остальная часть средств связана с тем, что необходимо погасить часть долгов перед "Гарантированным покупателем" за первое полугодие 2020 года до конца года. Часть повышения связана с дефицитом Гарпока ("Гарантированного покупателя" - УНИАН) вследствие выполнения ПСО по населению. Гарпок не в состоянии продать ее на свободном рынке, чтобы рассчитаться с "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", - сказал Кудрицкий.

Председатель комиссии Валерий Тарасюк отметил, что для покрытия расходов, предусмотренных тарифом "Укрэнерго" для выплат "зеленой" и атомной генерации, есть только два источника.

"Есть только два источника - это промышленность (экономика страны) и население... Больше у нас нет источников", - сказал Тарасюк.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ предложила в 4 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго", согласно проекту решения НКРЭКУ, тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" с 1 августа 2020 года должен увеличиться с 155,4 гривни (без НДС) за МВт-ч до 596,48 гривни за МВт-ч (без НДС).

Также НКРЭКУ намерена повысить тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технического) управления госкомпании с 10,23 гривни за МВт-ч (без НДС) до 41,64 гривни за МВт-ч (без НДС).

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