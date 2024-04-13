Сейчас идет обсуждение всех возможных источников финансирования восстановления энергосистемы после вражеских атак.

В Верховной Раде сейчас ищут инструменты для привлечения средств в восстановление поврежденной оккупантами энергетической системы.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус.

"До рыночного уровня тарифы на энергию, думаю, все-таки не будут повышаться, даже если они будут повышаться. Потому что рыночный уровень - это достаточно высокий уровень, это тот уровень, по которому сейчас платят промышленные потребители", - сказал он.

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Герус предлагает в первую очередь посчитать стоимость тех разрушений, которые уже были и после этого посмотреть на источники, из которых можно восстановить поврежденное оборудование.

"Прежде всего, это какие есть резервы на сегодня. Второе, это какая может быть международная помощь. Она, в частности, идет в виде оборудования. И так же может быть в виде каких-то финансов на восстановление нашей энергосистемы. И дальше, третье посмотреть, какие у нас есть ресурсы в бюджете. И какие нужны решения по тарифам", - подчеркнул Герус.

Также он добавил, что сейчас идет обсуждение всех возможных источников финансирования восстановления энергосистемы после вражеских атак.

"Именно сегодня такого решения (о пересмотре тарифа на свет для населения - ред.) нет. Но идет обсуждение всех этих источников. Основной вопрос - это восстановить энергосистему. Таким образом, чтобы она исправно и стабильно работала", - подчеркнул глава парламентского энергокомитета.

Напомним, Министерство энергетики изучает возможность пересмотра тарифа на электроэнергию для населения.

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