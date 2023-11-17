Соединенные Штаты уже предоставили Украине более $520 миллионов на энергетический сектор, отметил помощник госсекретаря.

Соединенные Штаты Америки будут продолжать повышать устойчивость энергетической системы Украины. Штаты планируют дополнительно выделить на это около $500 миллионов.

"Соединенные Штаты уже предоставили Украине более $520 миллионов помощи на энергетический сектор. Мы знаем, что на подходе еще $500 миллионов", – заявил на брифинге помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт, пишет "Укринформ".

По его словам, прежде всего эти средства направлены на удовлетворение срочных потребностей. К ним относятся, в частности, поиск новых трансформаторов и мощностей для восстановления энергетической инфраструктуры, разрушенной в результате ударов российских оккупационных войск.

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"Владимир Путин пытался превратить зимние холода в оружие и использовать зиму как инструмент, чтобы сломать волю украинского народа. Я уверен, что он потерпит неудачу", – подчеркнул Пайетт.

При этом он подчеркнул, что США работают с украинским правительством над развитием децентрализованной энергетической системы, которая будет полностью интегрирована с Европой. По его словам, она станет более устойчивой и гораздо более экологичной.

Энергетика Украины: важные новости

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предполагает, что российские оккупанты начнут наносить массированные удары по энергосистеме нашего государства, как только наступят "стабильные" морозы. По его словам, низкая температура затрудняет процесс восстановления энергетической инфраструктуры.

Тем временем в "Нафтогазе" сообщили, что Украина впервые в истории вошла в зиму без иморта газа. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина увеличила собственную добычу газа – она выросла на 7%.

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