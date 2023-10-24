Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2030 году доля ископаемого топлива в мировом энергоснабжении изменится.

Мировой спрос на ископаемое топливо достигнет своего пика в этом десятилетии, к 2030 году доля ископаемого топлива в мире энергоснабжении снизится с 80 до 73 процентов.

Такой прогноз сделало Международное энергетическое агентство, отметив, что сочетание динамики чистых энергетических технологий и структурных экономических сдвигов во всем мире имеет серьезные последствия для ископаемого топлива. Пики мирового спроса на уголь, нефть и природный газ будут зафиксированы в этом десятилетии, исходя из сегодняшних настроений в мировой политике.

"В этом сценарии доля ископаемых в мировом энергоснабжении, которая десятилетиями застряла на уровне около 80%, снизится до 73% к 2030 году, а глобальные выбросы углекислого газа (CO2), связанные с энергетикой, достигнут пика к 2025 году", - говорится в отчете МЭА.

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Тем не менее, агентство подчеркивает, что при нынешнем положении вещей спрос на ископаемое топливо все еще будет оставаться слишком высоким, чтобы достичь цели Парижского соглашения по ограничению роста средней глобальной температуры до 1,5°C.

"Это рискует не только усугубить климатические последствия после года рекордной жары, но и подорвать безопасность энергетической системы, которая была создана для более прохладного мира с менее экстремальными погодными явлениями", — говорится в заявлении агентства.

Цена бездействия может быть большой: несмотря на впечатляющий рост экологически чистой энергии, основанный на сегодняшних политических условиях, глобальные выбросы останутся достаточно высокими, чтобы повысить глобальную среднюю температуру примерно на 2,4°C в этом столетии.

Отказ от ископаемого топлива

В 2022 году страны "Большой семерки" пообещали прекратить новую прямую государственную поддержку международного сектора энергетики, работающего на ископаемом топливе. Но это не помешало некоторым странам-членам продолжать финансировать новое производство ископаемого топлива.

15 апреля 2023 года стало известно о том, что страны G7 согласились ускорьте поэтапный отказ от ископаемого топлива, но не смогли договориться о сроках отказа от угля.

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