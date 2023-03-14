Испания в этом году является крупнейшим покупателем российского СПГ в ЕС. Поставки газа в страну из Алжира падают из-за дипломатической вражды.

Импорт сжиженного природного газа из России в Испанию вырос на 84% с начала войны в Украине.

Это свидетельствует о том, насколько Европа остается зависимой от Москвы, несмотря на попытки сократить энергетические связи, пишет Bloomberg.

Испания была вынуждена увеличить закупки СПГ из других стран после того, как поставки от давнего поставщика газа - Алжира - сократились из-за дипломатической вражды между двумя странами. В то время как Россия сократила продажи через трубопроводы в Европу до минимума, потоки СПГ выросли более чем на 30% в прошлом году.

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Зависимость Испании от российского СПГ, вероятно, привлечет внимание политиков ЕС, некоторые из которых призывают к сокращению доходов Москвы после ее вторжения в Украину. На прошлой неделе комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон призвала прекратить эти поставки, заявив, что европейским компаниям не следует продлевать долгосрочные контракты после истечения срока действия текущих. О конкретных мерах она не сообщила.

Испания является крупнейшим покупателем российского СПГ в ЕС в этом году, за ней следуют Бельгия и Франция, свидетельствуют данные отслеживания судов, опубликованные Bloomberg. По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, Испания также тратит на нефть и газ из Москвы больше всех в ЕС - 944 миллиона евро.

Испания получает российский газ только в виде СПГ, поскольку ее энергокомпания Naturgy Energy Group SA имеет 20-летний контракт на закупку топлива у "Ямала СПГ" в Арктике до 2038 года. Импорт в период с марта 2022 по февраль этого года вырос до 61344 гигаватт-часов по сравнению с 33305 гигаватт-часов за тот же период годом ранее.

На долю российского СПГ приходилось 14% от общего объема поставок в Испанию за этот период, что на 6,2 процентных пункта больше. СПГ из России составил около 16% от общего объема импорта топлива в Западную Европу в прошлом месяце, при этом США поставили почти половину.

Российский газ в Европе

Как сообщал УНИАН, Россия всегда использовала свои энергоресурсы в качестве оружия и шантажа. Европа ощутила на себе все прелести сотрудничества с россиянами этим летом. После начала полномасштабного вторжения ЕС активно поддерживал Украину, поэтому Кремль, в своих лучших традициях, вместо пряника в виде дешевого газа достал кнут - начал перекрывать газовый вентиль.

Европейским чиновникам в срочном порядке пришлось искать альтернативы российскому газу. Серид таких - поставки СПГ газа из США и других государств, в том числе стран из севера Африки и Ближнего Востока.

В июне США впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия. В январе стало известно, что США намерены увеличить экспорт сжиженного газа благодаря завершению ремонта на заводе Freeport LNG.

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