Из-за отключения энергоблоков государство не заработает миллиарды гривень, а тарифы на свет вырастут – Герус

По словам нардепа, решение об ограничении атомной генерации со стороны Минэкоэнерго является политическим и направлено на отстаивание чьих-то интересов.

Из-за решения Министерства энергетики и защиты окружающей среды об отключении нескольких атомных энергоблоков на государственном предприятии НАЭК "Энергоатом", которое вырабатывает самую дешевую электроэнергию на рынке, государство не заработает миллиарды гривень, а тарифы на электричество для потребителей со временем вырастут.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Отключать энергоблоки несправедливо, неправильно и не обоснованно. Потому что государство по своей сути будет терять миллиарды гривен, потому что "Энергоатом" недозаработает прибыль и недозаплатит в госбюджет. А все в Украине - что предприятия, что население - со временем будут платить больше. Поскольку, чем меньше дешевой генерации, тем больше вырастет цена", - сказал он.

По словам Геруса, согласно решению Министерства энергетики и защиты окружающей среды 10 мая в резерв планируется вывести еще 2 атомных энергоблока, поэтому группа народных депутатов обратилась к правительству с просьбой не останавливать энергоблоки.

"На сегодняшний день "Энергоатом" имеет возможность вырабатывать и продавать электроэнергию, которая является самой дешевой. Просто искусственно, вручную выключать государственные атомные блоки - это неправильно и это негосударственная позиция. Мы надеемся, что решение Министерства энергетики изменится и 10 мая эти блоки все-таки будут работать", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что энергосистема страны безопасно функционирует и без дополнительного отключения атомных блоков, поэтому решение об ограничении атомной генерации является политически, и направлено на отстаивание чьих-то интересов.

"На сегодняшний день эти блоки работают. Ничего не происходит такого чрезвычайного, чтобы сегодня они работали, а 10 мая не смогли бы работать. Это вопрос политического решения - выключать ли дешевые атомные блоки - в чью-то пользу", - сказал Герус.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 на Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Министерством энергетики и защиты окружающей среды, предусматривает выведение в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома".

При этом тепловая энергия является более дорогой, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

Ранее и.о. главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец во время пребывания в должности руководителя директората энергетических рынков министерства лоббировала запрет строительства на земле домашних солнечных электростанций.