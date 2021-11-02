Фактически в Украине уже не действует запрет импорта электроэнергии из соседней страны.

Украина дополнительно импортирует из Беларуси электроэнергию в случае неблагоприятных погодных условий этой зимой.

Об этом во время брифинга по результатам рабочей поездки в Запорожскую область сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНИАН.

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"Если температура будет снижаться, очевидно, нужно будет предпринимать дополнительные меры. Все эти вещи разработаны Министерством энергетики, есть соответствующий план, есть план Б на более сложную ситуацию. Вероятно, потребуется дополнительный импорт из Республики Беларусь, если будут такие погодные условия", - сказал он.

Шмыгаль напомнил, что фактически в Украине уже не действует запрет импорта электроэнергии из Беларуси.

"С 1 ноября НКРЭКУ не продлила запрет на импорт электроэнергии, то есть физически и юридически возможность импортировать электроэнергию из Республики Беларусь в Украине существует. Это уже вопрос к компаниям, к энергетическому рынку, воспользуется ли он этим, будет ли в этом потребность. Возможности такие есть", - отметил он.

Также премьер-министр пояснил, что физический объем импорта электроэнергии из Беларуси может составить 900 мегаватт.

"Если компании между собой договорятся о таком сотрудничестве, то, очевидно, что оно физически возможно. Пока соглашений об импорте нет", - добавил Шмыгаль.

Импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии:

В конце мая 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

В сентябре НКРЭКУ продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 ноября.

Компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям электросетей на ноябрь 2021 года. По результатам аукциона, украинские компании выкупили возможность поставлять электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси – 900 МВт.

30 октября 2021 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил о том, что украинские компании не смогут возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Автор: Дмитрий Шварц