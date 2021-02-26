Первый вариант, рассматриваемый властями Германии, - использование так называемого механизма отключения.

Власти ФРГ рассматривают четыре основных варианта действий в отношении трубопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

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Первый вариант, рассматриваемый властями Германии, - использование так называемого механизма отключения, о котором сообщалось и раньше.

Речь идет об угрозе перекрытия трубопровода или реальном перекрытии для давления на Россию в том случае, если она попытается в целях воздействия на власти Украины сократить поставки газа через нее.

Второй вариант предусматривает временную остановку строительства «Северного потока-2», чтобы выиграть время на ведение переговоров. В этом случае могут быть выработаны требования к России, выполнение которых необходимо для запуска трубопровода.

В соответствии с третьим вариантом Германия должна выделить инвестиционную помощь Украине, в том числе на развитие возобновляемой энергетики.

Этот пункт, как и первый, объясняется тем, что одним из опасений в связи с «Северным потоком-2» является возможность России давить на Украину после введения в строй нового трубопровода в обход нее.

Четвертый вариант, как пишет издание, — продолжать строить трубопровод, несмотря на противодействие со стороны США, тем более что строительство идет не слишком быстро.

История "Северного потока-2"

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Автор: Елена Коваленко