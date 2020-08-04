"Газпром" может возобновить прокладку "Северного потока-2" в Дании - росСМИ

В Дании не обжаловали разрешение использовать спецсуда для прокладки газопровода.

Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получил жалоб на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) компании Nord Stream 2 AG использовать суда с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2".

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Об этом сообщает ТАСС.

"Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями", - отметила представитель совета Клара Агнес Тролле Миккелсен.

Как ранее пояснили в ДЭА, перед началом работ компании Nord Stream следует представить в ведомство "новое расписание проекта, включая предполагаемые сроки прокладки трубопроводов", но ДЭА не должно утверждать график.

"Мы своевременно сообщим о своих дальнейших шагах", - сообщила Nord Stream в ответ на вопрос о новом графике.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша договорились предпринимать дальнейшие шаги для недопущения реализации российского проекта "Северный поток-2".

Стороны согласились развивать прошлогодний трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США относительно сотрудничества в энергетической отрасли с целью диверсификации источников энергоснабжения.

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