Согласно методике, разработанной Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), себестоимость природного газа "Укргаздобычи" составляет 2,5 гривны за кубометр.

Об этом заявил эксперт по энергетике, экс-директор по финансовым и инвестиционным вопросам НАК "Нафтогаз Украины" Ярослав Диковицкий во время ток-шоу "Energy Freedom с Андреем Куликовым".

"По той методике, которую устанавливала НКРЭКУ, исходя из тех затрат, которые фактически понесла "Укргаздобыча" в 2020 году и доначисляя к ним налог на прибыль, ренту, НДС, такая цена была бы не более 2500 гривен (за тысячу кубометров - ред.)", – сказал он.

Эксперт посчитал, что при добавлении к указанной цене газа объема прогнозированных годовых инвестиций, предусмотренных программой "20/20", себестоимость добычи газа в 2020 году не должна была превысить 4300 гривны за тысячу кубометров.

Он также добавил, что в структуре цены газа, который добывает "Укргаздобыча, сопутствующие затраты самого "Нафтогаза" превышают себестоимость природного газа.

"Административные расходы "Нафтогаза", расходы на сбыт и проценты, которые платит "Нафтогаз" за привлеченные кредиты, они больше, чем операционные расходы, себестоимость (газа - ред.) самой "Укргаздобычи"", – отметил Ярослав Диковицкий.

По его словам, анализ консолидированного аудиторского отчета "Нафтогаза" за 2020 год показывает, что добыча газа принесла компании около 27 миллиардов гривен прибыли, а "коммерция", то есть, то, чем именно "Нафтогаз" занимается как отдельное юридическое лицо, принесла госхолдингу убытки в размере 15 миллиардов гривен.

Диковицкий также указал, что очень скоро серьезной проблемой для Украины станет увеличение тарифа на транспортировку газа по магистральным газопроводам и также тарифа на его распределение.

"Так может получиться, что после 2024 года в конечной цене для потребителя эти расходы на распределение и на транспортировку могут превысить цену газа, которая есть на сегодняшний день. Не определены объемы транзита газа, мы не слышим о перспективах заключения в дальнейшем контрактов, поэтому в недалеком будущем эта проблема будет стоять достаточно остро", – резюмировал докладчик.

На днях бывший исполнительный директор группы НАК "Нафтогаз Украины" Отто Ватерландер в интервью изданию "Экономическая Правда" заявил, что себестоимость добычи газа компаниями группы "Нафтогаз" составляет около 1 грн за кубометр.

"Нафтогаз" опроверг эту информацию и заверил, что актуальная себестоимость будет показана в финансовой отчетности за первое полугодие, подготовку которой компания завершит в ближайшее время.

Автор: Григорий Бондарь