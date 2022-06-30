Администрация АО "Херсоноблэнерго" отмечает, что захват предприятия является противоправным.

Администрация АО "Херсоноблэнерго" выступила с заявлением о попытке захвата предприятия представителями так называемой "Херсонской военно-гражданской администрации" и ФСБ РФ.

О совершении противоправных действий в отношении "Херсоноблэнерго" сообщено СБУ и МВД Украины.

Согласно заявлению администрации "Херсоноблэнерго", 27 июня 2022 года представители оккупационной власти при поддержке представителей ФСБ РФ с участием местного коллаборанта – начальника службы воздушных и кабельных электрических сетей АО "Херсоноблэнерго" Юрия Жахановича, захватили отдельные объекты, которые принадлежат предприятию, и которые обеспечивали снабжение и распределение электрической энергии потребителям Херсонской области.

Оккупанты представили Юрия Жахановича так называемым новым руководителем "Херсоноблэнерго".

Администрация АО "Херсоноблэнерго" отмечает, что захват предприятия является противоправным, а Жаханович не имеет никакого отношения к исполнительным органам АО "Херсоноблэнерго". Единственный законный руководитель Общества - Сафронов И.

В заявлении сообщается, что с 27 июня "Херсоноблэнерго" частично потеряло контроль над обслуживанием электрических сетей Херсонской области. "Оккупационными органами оказывается давление на работников предприятия, заставляют писать заявления на сотрудничество и прочее", – говорится в заявлении.

Председатель правления АО "Херсоноблэнерго" Игорь Сафронов обратился с письмом к председателю СБУ Ивану Баканову и министру внутренних дел Денису Монастырскому, в котором сообщил о противоправных действиях, совершенных оккупантами и коллаборантами и попросил о предоставлении правовой оценки и привлечении к уголовной ответственности лиц, которые принимали участие в попытке захвата Общества.

В заявлении отмечается: "На сегодняшний день поставка электроэнергии на территорию Херсонской области осуществляется с подконтрольной территории Украины, исключительно украинскими поставщиками. Оплата за поставленную продукцию производится только в национальной валюте Украины гривне. Все остальные возможные расчеты - это мошенничество".

Управление АО "Херсоноблэнерго" осуществляет компания "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", которая объединяет в единой системе управление пятью энергораспределительными предприятиями-операторами систем распределения ("Херсоноблэнерго", "Житомироблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Ривнеоблэнерго"). На предприятиях под управлением компании работает более 11 тыс. работников.

С 2014 года акционерами "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Вилис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).